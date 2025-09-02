«Υπερήφανος» που από αυτό το καλοκαίρι αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού δήλωσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στην επίσημη «πρώτη» των «πρασίνων» σήμερα (2/9).

Αναλυτικά, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επισήμανε:

Αρχικά ο Ρογκαβόπουλος δήλωσε: «Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια μεγάλη στιγμή για εμένα και ιδιαίτερη πρόκληση. Ευχαριστώ την ομάδα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για τη θέληση που είχε για να έρθω εδώ. Μακάρι να ανταποδώσω τα μέγιστα».

Στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού υποσχέθηκε: «Θα δώσω όλο μου το είναι σε κάθε φάση, επίθεση και άμυνα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα είμαι επιθετικός, όπως συνηθίζω να είμαι, και από εκεί και πέρα είμαι ένας καλός συμπαίκτης, ένας τύπος αρκετά χαλαρός και πιστεύω ότι θα έχουμε μία ωραία χημεία με τα παιδιά».

Για την απόφασή του να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό, απάντησε: «Η ομάδα έδειξε ότι με θέλει πάρα πολύ και ήταν ιδιαίτερα τιμητικό όλο αυτό. Γι’ αυτόν τον λόγο εφόσον γινόταν εφικτό να έρθω από φέτος, ήρθα από φέτος».

Για το αν θεωρεί πως είναι εύκολο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, είπε: «Δεν είναι εύκολο αλλά σίγουρα όταν είσαι σε ομάδα τέτοιου επιπέδου που διεκδικεί τα πάντα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό να πείσω την ομάδα ότι αξίζω χώρο και χρόνο. Αυτό κερδίζεται».

Για τις απαιτήσεις από πλευράς Παναθηναϊκού, επισήμανε: «Οι απαιτήσεις αυξάνονται. Το γνωρίζω αυτό. Ελπίζω να ανταπεξέλθω».

Για το ποια στιγμή ονειρεύεται να ζήσει φέτος και πώς την φαντάζεται, εξήγησε: «Να κατακτάμε τα τρόπαια. Όλα αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες που πάμε στην αρένα, να είμαστε και εμείς σε μία φωτογραφία τέτοια».

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος και πανέτοιμος να βοηθήσω».