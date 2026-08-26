Συνεχίζεται σε φουλ ρυθμούς η προετοιμασία του ανανεωμένου Παναθηναϊκού εν όψει της νέας σεζόν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους παίκτες του να προπονούνται σήμερα στο «T-Center» και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να μοιράζεται φωτογραφικό υλικό μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να «χτίζεται» εν όψει της νέας σεζόν, με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα υψηλές, μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έπειτα από 13 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής είδε τους διαθέσιμους παίκτες του να προπονούνται σε κανονικούς ρυθμούς, με μοναδικές εξαιρέσεις τον Κώστα Σλούκα και τον Ματίας Λεσόρ, που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

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