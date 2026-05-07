O Χρήστος Σερέλης πραγματοποίησε δηλώσεις μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 91-87 από τη Βαλένθια, στο Game 3 των play-offsτης Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βαλένθια, που μείωσε τη σειρά σε 2-1 και ανανέωσε το ραντεβού των δύο ομάδων, που θα λύσουν και πάλι τις διαφορές τους την Παρασκευή, με τον Χρήστο Σερέλη να μιλάει μετά το ματς καθώς ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε πρόωρα από το παιχνίδι εξαιτίας της αποβολής του στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

