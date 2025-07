Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επιθυμεί διακαώς να αφήσει το ΝΒΑ για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας αποδεχτεί τη μυθική πρόταση του «τριφυλλιού», η οποία προβλέπει συνολικά το ποσό των 12 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μάλιστα, προ ημερών ο 33χρονος σέντερ ταξίδεψε στην Αθήνα, με την υπόθεση της μεταγραφής του στους «πράσινους», όμως να είναι περίπλοκη επί του παρόντος, καθώς οι Νάγκετς τον υπολογίζουν κανονικά εν όψει της νέας σεζόν.

Ο διεθνής Λιθουανός την Τρίτη έδωσε το «παρών» στο μπασκετικό συνέδριο «B8 Summit», στο Βίλνιους και, όπως ήταν φυσικό, πολιορκήθηκε από τους δημοσιογράφους.

Πάντως, ο 33χρονος άσος, στις ερωτήσεις που του έγιναν για το μέλλον του, αποδείχθηκε… σφίγγα, με τον ίδιο να «θολώνει τα νερά» ακόμη περισσότερο, τονίζοντας απλά πως όταν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των Κινγκς με τους Νάγκετς, θα μιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας για να καταλήξουν σε ένα σχέδιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή, θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο. Θα εκφράσουν τις επιθυμίες τους, πώς σκέφτονται, πώς το βλέπουν… Ιατρικές (εξέταση), άλλες λεπτομέρειες. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ομάδα.

Το Ντένβερ είναι αρκετά μακριά, αλλά με τη σημερινή τεχνολογία, μπορείς να μετακινηθείς αρκετά γρήγορα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν προβλήματα με αυτό. Ακόμα δεν μπορώ να ενταχθώ στην ομάδα από την αρχή, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλισης, σύμφωνα με τους κανόνες του NBA. Νομίζω ότι θα έχω χρόνο γι’ αυτό».

«Άρα λες ότι θα παίζεις στο Ντένβερ την επόμενη σεζόν;»

«Μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Πολλά έχουν ήδη ειπωθεί εδώ… Κάθε είδους σκέψεις. Η φούσκα έσκασε, όλοι μοιράστηκαν ό,τι σκέφτηκαν. Θα το μάθουμε μόνο όταν γίνει ο πρώτος αγώνας. Όλα θα ξεκαθαρίσουν».

Jonas Valanciunas addressed the rumors about his future for the first time since being traded to the Denver Nuggets.

More 👇https://t.co/l0FeKBsf46

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 8, 2025