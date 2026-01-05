Στην παραδοχή ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό δεν ήταν καλή προχώρησε ο Κώστας Σλούκας κατά τη Media Day των «πρασίνων» πριν τη «μάχη» με την Αρμάνι Μιλάνο, στο T-Center, για την 20ή αγωνιστική της Euroleague, με τον αρχηγό του τριφυλλιού να δίνει το σύνθημα της ανασύνταξης, επισημαίνοντας ότι «οφείλουμε να βγούμε από το τούνελ που βρισκόμαστε».

«Τα παιχνίδια εντός έδρας είναι αυτά που πονάνε περισσότερο. Και ειδικά όταν είναι από τον αιώνιο αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια γιατί αν πάρουμε τις νίκες θα βρεθούμε πολύ ψηλά στη βαθμολογία, πιθανόν και πρώτοι. Δεν θυμάμαι κάποια χρονιά που όλα πήγαν τέλεια. Αυτή είναι η ομορφιά, υπάρχουν αντιξοότητες, υπάρχουν δυσκολίες μέσα στη χρονιά. Αν ανταπεξέλθεις θα πανηγυρίσεις στο τέλος. Συνεχίζουμε» ανέφερε αρχικά ο έμπειρος άσος.

Για την επίσκεψη του προέδρου και την κατάσταση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, υπογράμμισε: «Εννοείται μία ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό, με μια κακή εμφάνισή δική μας για 40 λεπτά, με ιδιαίτερες καταστάσεις πριν το παιχνίδι. Η εικόνα μας δεν ήταν καλή και αυτό προβληματίζει. Η ήττα ήταν ένα επιπλέον πρόβλημα. Είναι μαραθώνιος και οφείλουμε να βγούμε από το τούνελ που βρισκόμαστε».

Για τα παιχνίδια με Αρμάνι και Βίρτους, επισήμανε: «Είναι ταλαντούχες και ποιοτικές ομάδες. Η άμυνά μας πρέπει να είναι πιο επιθετική. Έχουμε το ταλέντο να ελέγξουμε τον ρυθμό και να σκοράρουμε μετά από καλές άμυνές μας. Το σημαντικό είναι να εμφανίσει ο Παναθηναϊκός ένα καλό πρόσωπο, αυτό που εμφάνισε τις προηγούμενες εβδομάδες. Αν το κάνει, δεν θα έχει θέμα απέναντι σε καμία ομάδα».

Τέλος κληθείς να μιλήσει για τη δική του κατάσταση, μετά τον τραυματισμό του, ανέφερε: «Προσπαθώ να μπω. Είμαι εκτός ρυθμού. Θα δώσω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω και να πάρουμε τις νίκες».