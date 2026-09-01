Νέο ισχυρό πλήγμα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός πριν καν ξεκινήσει η νέα σεζόν, καθώς ο Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις τέθηκε νοκ άουτ για περίπου έξι εβδομάδες.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο έδειξαν κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου. Οι γιατροί τοποθέτησαν στο χέρι του Χέιζ Ντέιβιτς ειδικό νάρθηκα και πλέον ξεκινάει ο μακρύς δρόμος της αποκατάστασης.

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