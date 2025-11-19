Ο Τι Τζέι Σορτς εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, στη Media Day, των «πρασίνων» πριν την αναμέτρηση με την Ντουμπάι (20/11, 21:15, Novasports Prime) στο Telekom Athens Center, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Για την πορεία του Παναθηναϊκού, o Τι Τζέι είπε: «Η ενέργεια όλων μας είναι αρκετά καλή, έχουμε κάνει καλές προπονήσεις και θέλουμε να συνεχίσουμε μετά την καλή διαβολοβδομάδα».

Για τη δική του απόδοση εξήγησε: «Όταν καταφέρνω να προσφέρω, παίρνω αυτοπεποίθηση. Θέλω να βοηθάω, να είμαι επιτυχημένος στο παρκέ και να βρίσκω τον ρυθμό μου. Με τη Ρεάλ χάρηκα πολύ που έκανα καλό ματς. Τώρα ανήκει στο παρελθόν αυτό και κοιτάμε μπροστά».

Για τη… μυστική συνταγή του «τριφυλλιού» τόνισε: «Δεν υπάρχει μυστική συνταγή. Κάθε μέρα δουλεύουμε και επικοινωνούμε. Βγάζουμε ενέργεια και μας βοηθά και η ενέργεια του κόσμου. Δεν υπάρχει συνταγή για τις νίκες. Πρέπει να τις παίρνουμε στο παρκέ».

Για τη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν αρκέστηκε να πει: «Είχαμε μια κουβέντα με τον κόουτς, μιλήσαμε για μπάσκετ, για όσα θέλει από εμένα… Θα μείνει ιδιωτικό. Είχαμε μία συνάντηση, πήγα στο γραφείο του. Μιλήσαμε για μπασκετικά πράγματα».

Για το step up με την έλευση του Κένεθ Φαρίντ τόνισε: «Βοηθάει αμυντικά όταν ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος πίσω σου, σαν λίμπερο ή τερματοφύλακες. Μας κάνει πιο άνετους και με την μπάλα στα χέρια. Με έχει βοηθήσει πολύ κι εμένα».