Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για τη συνεργασία του με τον Κέντρικ Ναν και τόνισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να βρεθεί… χημεία. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού με δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Eurohoops, είπε:

«Θα πάρει χρόνο να βρούμε χημεία, αυτό το βλέπουμε με τις προπονήσεις, με τα παιχνίδια, με το πόσο παίζουμε μαζί, μιλάμε μαζί έτσι ώστε μέχρι το τέλος της σεζόν να έχουμε βρει αυτή τη χημεία, αλλά τώρα ακόμη είναι νωρίς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας το παιχνίδι του άλλου».

Για την εμφάνιση του Χολμς στο ματς με τους Γάλλους είπε: «Αρχικά να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, είναι ένα μεγάλο βήμα γι’ αυτόν από το NBA να έρθει εδώ στην Ευρώπη. Είναι ακόμη στην προσαρμογή. Αυτή η εμφάνιση θα τον βοηθήσει ακόμη περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια γιατί ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, βλέπουμε το πάθος και στην προπόνηση».

Τέλος μίλησε για το επόμενο παιχνίδι του τριφυλλιού αυτό με την Εφές: «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προφανώς πρέπει να ταξιδέψουμε εκεί, να βρούμε τρόπο να ανακάμψουμε μέσα σε 48 ώρες. Θα είναι μία μεγάλη μάχη, έχουν πολύ καλούς παίκτες και προπονητή θα πάμε εκεί για να κάνουμε το 2/2».