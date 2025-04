Μικρόφωνο φορούσε ο Κέντρικ Ναν στον αγώνα Μονακό – Παναθηναϊκός (76-88), στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague, προκειμένου η διοργανώτρια αρχή να καταγράφει τις αντιδράσεις του στον αγώνα.

Λίγες μέρες αργότερα, η Ευρωλίγκα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο περίπου εννέα λεπτών, με διάφορα στιγμιότυπα, πρωταγωνιστής των οποίων ήταν φυσικά ο Ναν. Σε ένα από αυτά, ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού μοιράζεται μια αστεία στιγμή με τον Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας προπονητής ακούγεται να λέει στον Ναν, χαμογελώντας: «Είσαι τυχερός που έχω αποσυρθεί…» και ο Αμερικανός να του απαντάει, γελώντας: «Το ξέρω, το ξέρω!».

Να υπενθυμίσουμε πως ο Αμερικανός γκαρντ οδήγησε τους «πράσινους» στη νίκη με μία εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας 37 πόντους.

KENDRICK NUNN GOT MIC’D UP 🎙️💯☘️

The EuroLeague’s Top Scorer @nunnbetter_ wore a mic during the Monaco game in which he dropped 37 points! ♨️ pic.twitter.com/rIAzAhGlPI

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 14, 2025