Με τον Τι Τζέι Σορτς σε μεγάλο βράδυ ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μονακό 87-79 στο Telekom Center Athens στο ματς για τα play-in της EuroLeague και προκρίθηκε πανηγυρικά στα play off. Ο γκαρντ των «πράσινων» ισοφαρίζοντας το προσωπικό ρεκόρ του στην εφετινή σεζόν ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους, έχοντας 9/13 σουτ. Καθοριστικοί ήταν οι Κάνεθ Φαρίντ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ και Νίκος Ρογκαβόπουλος με 11 πόντους.

Το «τριφύλλι» κατέκτησε την 7η θέση και την είσοδό του στα play off. Πλέον, ετοιμάζεται για τις μεγάλες μάχες με τη Βαλένθια μέσα από σειρά «best of five», με μειονέκτημα έδρας, με φόντο το Final-Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια με της «νυχτερίδες» στις 28 Απριλίου στη «ROIG Arena», ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί δύο μέρες μετά (30/4) και πάλι στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

