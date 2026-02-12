Ο Παναθηναϊκός έντυσε στα πράσινα έναν από τους πιο δοκιμασμένους νικητές της σύγχρονης EuroLeague, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις αποτελεί και επίσημα παίκτη του «τριφυλλιού», σε μια μεταγραφική κίνηση που φέρνει εμπειρία Final Four, τίτλους και νοοτροπία πρωταθλητή στο ΟΑΚΑ.

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε τις πρώτες πρωϊνές ώρες με story από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο , με τον 31χρονο Αμερικανό φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και να επιστρέφει στην EuroLeague μετά το φετινό σύντομο πέρασμα του από το NBA με τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς.

