Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώνει το ρόστερ της νέας σεζόν ο Παναθηναϊκός, που ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του τρίτου στην περσινή ψηφοφορία για το MVP της Euroleague, Σιλβέν Φρανσίσκο,ο οποίος θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ακόμη μία μεταγραφική «βόμβα» ενεργοποίησε ο Παναθηναϊκός που προσθέτει στο ρόστερ του ένα πυρηνικό «όπλο» στην περιφέρεια και δίνει στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έναν ηγέτη στην οργάνωση της επίθεσής του.

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