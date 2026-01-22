Για τη μαγική ατμόσφαιρα, που δημιουργήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «Telekom Center Athens», οπου σημειώθηκε πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης σε συλλογικό αγώνα μπάσκετ γυναικών με 7.829 θεατές, μίλησε η γκαρντ του Παναθηναϊκού, Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου στο EOK WebRadio, τονίζοντας ότι αυτή και οι συμπαίκτριές της έζησαν μαγικές στιγμές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη ρεβάνς με τη Ζαγκλέμπιε Σοσνόβιετς: «Σίγουρα πηγαίνοντας στο παιχνίδι θέλαμε το απόλυτο και τη νίκη, αλλά δεν ήρθε αυτό, ήρθε μόνο η πρόκριση. Μας αφήνει περισσότερο μια γλυκιά “γεύση” παρά πικρία, γιατί πήραμε την πρόκριση στους “8” του EuroCup για δεύτερη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Η πρώτη ήταν πολλά χρόνια πριν, με ένα τελείως διαφορετικό format και τελείως διαφορετικές συνθήκες. Είμαστε ευτυχισμένες που καταφέραμε να πάρουμε αυτήν την πολυπόθητη πρόκριση».

Για το πώς βίωσε την όλη ατμόσφαιρα στο «Telekom Center Athens»: «Ήταν μια μοναδική στιγμή. Είναι απίστευτο το να μπαίνεις μέσα σε μια τόσο ιστορική αρένα, ένα “στολίδι” σαν γήπεδο, και να το βλέπεις γεμάτο για ένα ματς Μπάσκετ Γυναικών και Ευρωπαϊκό. Νομίζω πως σιγά-σιγά το μπάσκετ γυναικών αρχίζει και καθιερώνεται, ο κόσμος το γνωρίζει καλύτερα μέσα από την προβολή που υπάρχει το τελευταίο διάστημα και με αρχή το Ευρωμπάσκετ Γυναικών που έγινε το περασμένο καλοκαίρι τη χώρα μας. Πιστεύω ότι το αξίζουμε αυτό όλες οι καλαθοσφαιρίστριες και όλος ο αθλητισμός γυναικών. Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή και ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη συνέχεια. Εμείς στον Παναθηναϊκό είμαστε συνηθισμένες να έχουμε την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου σε όλα τα παιχνίδια. Είτε παίζουμε με τον πρώτο, είτε με τον τελευταίο, η Λεωφόρος είναι πάντα γεμάτη, απλά το ζήσαμε αυτό τώρα σε ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο».

Για τα συναισθήματά τους μετά την πρόκριση: «Νιώθουμε μόνο ενθουσιασμό και ανυπομονησία για την επόμενη φάση. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί στην επόμενη φάση, δεν έχουμε κανένα άγχος. Η ομάδα θα δουλέψει με τον ίδιο τρόπο που έχει μάθει να δουλεύει. Έχουμε αυτοπεποίθηση στους εαυτούς μας και φυσικά θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι μάς αναλογεί. Μας έχει δώσει περισσότερο κίνητρο η χθεσινοβραδινή πρόκριση και το μπουστάρισμα που πήραμε απ’ τον υπέροχο κόσμο μας».

Για την έως τώρα πορεία του Παναθηναϊκού στο EuroCup και την πιθανότερη αντίπαλο στην επόμενη φάση (Μερσίν): «Τα προγνωστικά δεν τα σκεφτόμαστε πολύ εμείς. Στην αρχή της σεζόν ήμασταν αρκετά καινούργια ομάδα και ενδεχομένως, να υπήρχαν στο μυαλό κάποιων ανθρώπων πολλά ερωτηματικά για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα. Νομίζω πως παιχνίδι με το παιχνίδι καταφέραμε να παίζουμε χωρίς καμία πίεση και κανένα άγχος κι αυτό είναι κάτι που μας το μεταδίδει και η κόουτς. Στο EuroCup δε μπορείς να θεωρήσεις κανένα παιχνίδι εύκολο ή να παίξεις χωρίς άγχος. Αν τελικά αντιμετωπίσουμε τη Μερσίν, θεωρητικά είναι μεγαθήριο, μια ομάδα που αγωνίστηκε φέτος στην Ευρωλίγκα και επί σειρά ετών βρίσκεται εκεί. Έχει σπουδαίες παίκτριες. Για τον κόουτς Τζώρτζη (σ.σ. Δικαιουλάκο) δε μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενική, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Το παλμαρέ και το βιογραφικό του μιλάει από μόνο του σχετικά με το τι έχει καταφέρει στο μπάσκετ. Εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος και καμία πίεση. Θα πάμε να ευχαριστηθούμε τον αγώνα, αλλά θα πάμε και να διεκδικήσουμε στο 100% τη νίκη».

Για το γεγονός ότι, μετά τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ κοντά στο να προκριθούν στους «8» και ο Αθηναϊκός και ο Ολυμπιακός: «Καταρχάς, να ευχηθώ και στις δύο ομάδες Καλή Επιτυχία και να πάρουν την πρόκριση. Θα είναι μια ιστορική στιγμή για το μπάσκετ γυναικών στη χώρα μας, αν το καταφέρουν, δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Όλο αυτό δεν είναι κάτι πρόσκαιρο. Αρχής γενομένης από το Ευρωμπάσκετ είδαμε πώς ο κόσμος μπορεί να στηρίξει το μπάσκετ γυναικών. Δεν ήταν απλά ένα “πυροτέχνημα” και η χθεσινοβραδινή προσέλευση του κόσμου το επιβεβαιώνει αυτό απόλυτα. Η αρχή έγινε το καλοκαίρι και είναι στο χέρι όλων των καλαθοσφαιριστριών και των ανθρώπων που εμπλέκονται με το μπάσκετ γυναικών να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και μέσα απ’ τις επιτυχίες να τον έχουμε περισσότερο κοντά μας».

Για το αν πιστεύει ότι έχει βελτιωθεί το μπάσκετ γυναικών: «Σταδιακά, με μικρά βήματα μεν, υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Αυτό φαίνεται από την προσέλευση του κόσμου, η προβολή έχει αλλάξει. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά πράγματα που γίνονται. Από ‘κει και πέρα, έχουμε σίγουρα πολλά περιθώρια βελτίωσης ώστε ο κόσμος να γνωρίσει καλύτερα το άθλημα και γενικότερα τον αθλητισμό γυναικών, να έχουμε περισσότερα κορίτσια που θα ασχοληθούν με αθλήματα. Σίγουρα έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά. Υπάρχουν και κάποιες συνθήκες που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, αλλά πιστεύω πως βήμα-βήμα είμαστε στη σωστή κατεύθυνση».