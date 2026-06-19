Η υπόθεση που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία… Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται ήδη στην Αθήνα προκειμένου να πραγματοποιήσει τις τελικές συζητήσεις με την διοίκηση του «τριφυλλιού» για το ενδεχόμενο της επιστροφής του στον πάγκο της ομάδας έπειτα από 14 χρόνια.

Ο Σέρβος προπονητής που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου πάτησε το πόδι του στην Αθήνα όπως αναμενόταν με τις επαφές των δύο πλευρών να περνούν πλέον σε κρίσιμο στάδιο.

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