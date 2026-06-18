Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχετικά με το αν θα επιστρέψει στην προπονητική, Σερβικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο θρυλικός προπονητής θα βρεθεί αύριο στην Αθήνα και θα ακούσει την πρόταση του Παναθηναϊκού πριν αποφασίσει για το μέλλον του.

All-in είναι έτοιμος να κάνει ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να ξαναφέρει πίσω στην Αθήνα, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την κορυφαία μορφή στην ιστορία του, τον άνθρωπο που άλλαξε το στάτους του συλλόγου σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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