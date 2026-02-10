Βαρύ πένθος βιώνει ο Εργκίν Αταμάν, καθώς το πρωί της Τρίτης (10/02) έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Τούρκος τεχνικός απουσίασε δικαιολογημένα από την προπόνηση των «πράσινων», καθώς ταξίδεψε άμεσα για την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 60χρονος προπονητής αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.