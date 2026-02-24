Η Euroleague έκανε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού και το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Παρί μετακινήθηκε μισή ώρα αργότερα.

Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στις 21:45 το βράδυ της Πέμπτης (26/02), ενώ αρχικά είχε οριστεί για τις 21:15.

Την ίδια μέρα στις 19:45 θα ξεκινήσει το ματς της ομάδας ποδοσφαίρου με την Πλζεν και η ΚΑΕ κινήθηκε ώστε να μην συμπέσουν οι αναμετρήσεις.

Προκειμένου να μπορέσουν οι φίλοι του «τριφυλλιού» να παρακολουθήσουν ολόκληρα τα δυο παιχνίδια, έγινε αίτημα στην Ευρωλίγκα το τζάμπολ με τους Παριζιάνους να γίνει πιο αργά.