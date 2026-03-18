Η Ντουμπάι μέσω ανακοίνωσης, γνωστοποίησε ότι το Σεράγεβο θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει το εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (24/3, 20:30), για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή, ώθησε τις ομάδες του Ισραήλ και των ΗΑΕ να αναζητήσουν διαφορετική έδρα για τις εντός έδρας υποχρεώσεις τους, με την Ντουμπάι να βρίσκεται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την ώρα που οι Ισραηλινές ομάδες έχουν καταφύγει σε Σερβία και Βουλγαρία.

