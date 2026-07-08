Μία ανάσα από την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο του Hoopshype, ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ έχει συμφωνήσει με τους «πράσινους» για συμβόλαιο τριών ετών και επιστρέφει στη EuroLeague, όπου αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης.

Ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο NBA, ενώ συνολικά μετρά παρουσία στους Σέλτικς, τους Σίξερς, τους Νικς και τους Μπουλς. Στην τελευταία regular season κατέγραψε 5,6 πόντους και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 67 συμμετοχές με τους Νικς και τους Μπουλς.

Πριν επιστρέψει στο NBA, είχε καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους φόργουορντ της EuroLeague με τις φανέλες της Βιλερμπάν και της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε 124 αγώνες στη διοργάνωση μετρά κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ενώ σουτάρει με 41,1% πίσω από τα 6,75 μ..

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, ο Γιαμπουσέλε θα συναντήσει στον Παναθηναϊκό τους συμπατριώτες του Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ποιότητα στη γραμμή των ψηλών των «πρασίνων».

Η φυσική του θέση είναι στο «4», ενώ μπορεί να ανέβει και στο «5».

Ο Μάικλ Σκότο αναφέρει:

«Ο free agent φόργουορντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο τριών ετών, σύμφωνα με πηγές του Hoopshype. Ο Γιαμπουσέλε θα είναι ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη. Τις δύο τελευταίες σεζόν στο NBA είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, αγωνιζόμενος με τις φανέλες των Σίξερς, των Μπουλς και των Νικς».