Με τον Χρήστο Σερέλη όρθιο στον πάγκο του, λόγω της τιμωρίας του Εργκίν Αταμάν από τους περσινούς τελικούς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93=83 του ΠΑΟΚ στο Τ-Center, στην πρεμιέρα της Greek Basketball League.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο MVP, έχοντας συγκομιδή 22 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 12 πόντους στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από το πρώτο δεκάλεπτο έκανε σημαντική δουλειά στη ρακέτα, με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τι Τζέι Σορτς είχε 10 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Χολμς πέτυχε 8 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ.

Χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσεβέν παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο αρχηγός έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι των «πρασίνων» επελέγησαν ως οι δύο ξένοι εκτός δωδεκάδας, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει εννεά ξένους στο ρόστερ και από φέτος στην GBL επιτρέπονται 6+2.

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Κέι Τζέι Τζάκσον με 22 πόντους. Ο Τόμας Ντίμσα είχε 14 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ 9 ριμπάουντ μάζεψε για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ο Μάρβιν Τζόουνς (και 13 πόντους).

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Σερέλης): Σορτς 10 (3/6 δίποντα, 4/8 βολές, 3 ασίστ), Χολμς 8 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Σαμοντούροβ 11 (5/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 4, Γκριγκόνις 3, Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 2, Κουζέλογλου, Ναν 12 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τολιόπουλος 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 9 (3/3 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Μήτογλου 22 (7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζάκσον 22 (7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζόουνς 13 (5/7 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Περσίδης 9 (1), Μπράουν 2, Κόνιαρης 3 (1), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 11 (4/5 δίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντιμσά 14 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα)