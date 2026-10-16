Συνάντηση κορυφής έγινε πριν από το τζάμπολ του Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ-Αβίβ, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να υποδέχεται τον πρόεδρο των φιλοξενούμενων Οφέρ Γιανάι και να παραθέτει δείπνο στο premium lounge του T-Center.

Μαζί θα παρακολουθήσουν την αποψινή αναμέτρηση οι δύο επιχειρηματίες, που πριν από το τζάμπολ του σπουδαίου αγώνα για την 6η αγωνιστική της Euroleague, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν σε δείπνο που έγινε στα lounge του T-Center.

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