Η αγωνία κορυφώνεται για τον Παναθηναϊκό στην τελευταία «στροφή» της Euroleague. Οι «πράσινοι» υποδέχονται το βράδυ της Παρασκευής (21:15) την αδιάφορη βαθμολογικά Εφές στο ΟΑΚΑ και θέλουν μόνο νίκη, ώστε να εκμεταλλευτούν τις όποιες ελπίδες τους για απευθείας είσοδο στην εξάδα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε σημαντική ώθηση από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί του Ερυθρού Αστέρα (103-82), αποτέλεσμα που έφερε τους Σέρβους κάτω από το «τριφύλλι» στη βαθμολογία. Με δικό του «τρίποντο», ο Παναθηναϊκός «κλειδώνει» την 7η θέση και το πλεονέκτημα έδρας στα play-ins, ευχόμενος παράλληλα νίκη της Παρί στην έδρα της Ζάλγκιρις για να «αρπάξει» την έκτη.

