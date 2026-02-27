Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 104-99 από την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague και λίγο αργότερα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε ενημέρωση μέσω Instagram stories.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε πως οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα λάβουν έκπτωση 10% για την επόμενη σεζόν, σε περίπτωση που η ομάδα δεν καταφέρει να προκριθεί στο Final Four της διοργάνωσης. Μάλιστα, αυτό το μήνυμα προκαλεί έκπληξη, διότι δείχνει πως ο ιδιοκτήτης των πρασίνων αρχίζει να χάνει την πίστη του για το φετινό Final Four για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά. Κι αυτό λίγες μέρες μετά από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και την μεταγραφή-βόμβα με τον Χέιζ-Ντείβις.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρόνια έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο.

Σε περίπτωση που δεν είμαστε στο Final Four της Αθήνας όλοι οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα θελήσουν τα είναι ξανά κάτοχοι τη σεζόν 2026-2027 θα έχουν 10% έκπτωση σε όποια κατηγορία και αν θελήσουν να επιλέξουν».

