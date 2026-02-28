Ο Παναθηναϊκός έλυσε τη συνεργασία του με τον Τούρκο σέντερ έπειτα από ενάμιση χρόνο συνεργασίας και πλέον ο 27χρονος είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Τούρκος σέντερ με εμπειρία από το ΝΒΑ, αποκτήθηκε από το τριφύλλι το καλοκαίρι του 2024, με στόχο να έχει έναν συμπληρωματικό ρόλο στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, με τον παίκτη ωστόσο να μην δικαιώνει ποτέ τις προσδοκίες που υπήρξαν προς το πρόσωπό του.

Έτσι, οι πράσινοι κάνουν χρήση του όρου «opt-out» που υπάρχει στο συμβόλαιό του και ο 27χρονος θα είναι ελεύθερος να αναζητήσει την επόμενη ομάδα του.

