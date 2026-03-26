Γνωστά έγιναν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά το τέλος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, με τον 24χρονο να μένει οριστικά εκτός από την αναμέτρηση με τη Μονακό (27/3, 21:15).

Χωρίς τις υπηρεσίες του Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός αύριο κόντρα στη Μονακό, για την 34η αγωνιστική, αφού ο παίκτης υπέστη τραυματισμό κατά την τελευταία προπόνηση της ομάδας του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική…

