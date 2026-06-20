Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό παίρνει σάρκα και οστά! Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού Sport Klub, το οποίο επικαλείται πηγή προσκείμενη στο «τριφύλλι», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα και η συμφωνία θα κλείσει εντός του Σαββατοκύριακου.

Ο πολυνίκης τεχνικός, ο οποίος οδήγησε τον Παναθηναϊκό στις πέντε από τις συνολικά επτά ευρωπαϊκές κατακτήσεις του, φέρεται να έχει συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που δεν περιορίζεται μόνο στις οικονομικές απολαβές. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι προβλέπεται συμβόλαιο ύψους 4 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς και πλήρης αυτονομία στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ομάδας.

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