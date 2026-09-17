Σε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο έγιναν πρωταγωνιστές ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά τη συνέντευξη Τύπου εν όψει του 8ου Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τον ισχυρό άνδρα του τριφυλλιού να κάνει μία μπασκετική ερώτηση στον θρυλικό προπονητή.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να λείπει από την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, που θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο T-Center, με την παράλληλη συμμετοχή του ΠΑΟΚ, της Παρτίζαν αλλά και της Μπουργκ.

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