Λίγες ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ της σεζόν στην Euroleague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, δείχνοντας πίστη και ενότητα ενόψει της νέας πρόκλησης για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε (30/9), την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ, ανοίγοντας την αυλαία των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων με στόχο να ξεκινήσουν με το … δεξί.

Ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ ανέσυρε από το αρχείο του ένα παλιό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Live Sport», από συνέντευξή του μαζί με τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, στο οποίο αναγραφόταν το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Θα τον κάνει Οκτάστερο», με τον εμβληματικό παράγοντα του «τριφυλλιού» να αναφέρεται στον γιο του Δημήτρη.

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σημείωσε:

«Στην ίδια ψυχική κατάσταση όπως το τέλος Σεπτέμβρη του 2023 … Για να δούμε.

Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι … μα πάνω από όλα ενωμένοι.

Καλή σεζόν.

Υ.Γ. Πάντα μία δεκαετία μπροστά έβλεπε».