Ολοκληρώθηκε η σημερινή συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του τριφυλλιού, με τις δύο πλευρές να δείχνουν να καταλήγουν στην πολυπόθητη επιστροφή του θρυλικού προπονητή στον πάγκο της ομάδας.

Στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο 66χρονος προπονητής προκειμένου να παρευρεθεί στη συνάντηση με τον Παναθηναϊκό και να ακούσει την πρόταση των ανθρώπων της ομάδας, καθώς για και να συζητήσει τα σχέδια που αφορούν το μελλοντικό πρότζεκτ των πράσινων, αρχής γενομένης από τη σεζόν 2026-27.

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