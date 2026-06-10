Λίγο πριν από το τζάμπολ του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός AKTOR απέτισε φόρο τιμής στον Παύλο Γιαννακόπουλο.
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Λίγο πριν από το τζάμπολ του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός AKTOR απέτισε φόρο τιμής στον Παύλο Γιαννακόπουλο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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