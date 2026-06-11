Λίγο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 93-86 επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Basket League, ο διεθνής γκαρντ απάντησε σε ερωτήσεις για το αγωνιστικό και έστειλε μήνυμα κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Στις δηλώσεις του μετά τον δραματικό 4ο τελικό, ο Βασίλης Τολιόπουλος υπογράμμισε τον τεράστιο χαρακτήρα που έδειξε ο Παναθηναϊκός σε ένα ματς 50 λεπτών χωρίς περιθώρια λάθους, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις σημαντικές απουσίες και τα γρήγορα προβλήματα με τα φάουλ.

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