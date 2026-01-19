Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Telekom Center Athens για τον αυριανό αγώνα με την Μπασκόνια (20/1, 21:15), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. O Τσέντι Οσμάν, μιλώντας στη media day των «πρασίνων», εξήγησε πως «”κλειδί” θα είναι η άμυνα», ενώ υπογράμμισε πως οι Βάσκοι «είναι μία ομάδα που δεν τα παρατά».

Αναλυτικά, ο Τούρκος διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσέντι Οσμάν, δήλωσε ενόψει του αγώνα με την Μπασκόνια:

«Παίζουν καλά τώρα επιθετικά, είναι καλή ομάδα. Προφανώς η άμυνα θα είναι “κλειδί”. Προφανώς πρέπει να είμαστε σταθεροί για 40 λεπτά. Είναι πάντα καλό να επιστρέφουμε στην έδρα μας. Είναι μία ομάδα που δεν τα παρατά. Το σημαντικό είναι να μείνουμε ήρεμοι και να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού».

Για τον στόχο του Παναθηναϊκού απέναντι στους Βάσκους, ο Τσέντι Οσμάν επισήμανε: «Να κερδίσουμε το παιχνίδι».