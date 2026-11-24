Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 10-3, όσο έχει και ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 9-4, ενώ προέρχεται από την σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ζάλγκιρις Κάουνας.

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