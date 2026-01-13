Η εικόνα που παρουσιάζει φέτος ο Παναθηναϊκός, σε συνδυασμό με το πλεονέκτημα της έδρας στο φάιναλ φορ του Telekom Center Athens, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην καθιερωμένη έρευνα της Euroleague μεταξύ των General Managers των ομάδων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι «πράσινοι» έχουν ποσοστό 95% για παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 24-26 Μαΐου.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που μετρά τέσσερις διαδοχικές παρουσίες σε φάιναλ φορ, οι πιθανότητες που του αποδίδονται φτάνουν το 50%. Το ίδιο ποσοστό συγκέντρωσε και η Μπαρτσελόνα, δείχνοντας πόσο ανοιχτή παραμένει η μάχη για τις τελευταίες θέσεις της καταληκτικής τετράδας.

Στη δεύτερη θέση των προβλέψεων βρίσκεται η πρωταθλήτρια Euroleague 2025, Φενέρμπαχτσε, με 85%, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη συγκεντρώνει 60% πιθανότητες για παρουσία στο φάιναλ φορ, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις των GMs.

Σε ό,τι αφορά τη μάχη για τον τίτλο του MVP της σεζόν, πρώτος στις προτιμήσεις των General Managers εμφανίζεται ο Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ με 30%, ακολουθεί ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού με 20%, ενώ τρίτος είναι ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού με 15%.

Αναλυτικά: