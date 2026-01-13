Η εικόνα που παρουσιάζει φέτος ο Παναθηναϊκός, σε συνδυασμό με το πλεονέκτημα της έδρας στο φάιναλ φορ του Telekom Center Athens, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην καθιερωμένη έρευνα της Euroleague μεταξύ των General Managers των ομάδων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι «πράσινοι» έχουν ποσοστό 95% για παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 24-26 Μαΐου.
Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που μετρά τέσσερις διαδοχικές παρουσίες σε φάιναλ φορ, οι πιθανότητες που του αποδίδονται φτάνουν το 50%. Το ίδιο ποσοστό συγκέντρωσε και η Μπαρτσελόνα, δείχνοντας πόσο ανοιχτή παραμένει η μάχη για τις τελευταίες θέσεις της καταληκτικής τετράδας.
Στη δεύτερη θέση των προβλέψεων βρίσκεται η πρωταθλήτρια Euroleague 2025, Φενέρμπαχτσε, με 85%, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη συγκεντρώνει 60% πιθανότητες για παρουσία στο φάιναλ φορ, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις των GMs.
Σε ό,τι αφορά τη μάχη για τον τίτλο του MVP της σεζόν, πρώτος στις προτιμήσεις των General Managers εμφανίζεται ο Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ με 30%, ακολουθεί ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού με 20%, ενώ τρίτος είναι ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού με 15%.
Αναλυτικά:
- Η μεγάλη έκπληξη της σεζόν: Βαλένθια με ποσοστό 75%
- Οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four: 1. Παναθηναϊκός 95%, 2. Φενέρμπαχτσε 85%, 3. Χάποελ Τελ Αβίβ 60%, 4. Ολυμπιακός 50%, Μπαρτσελόνα 50%.
- Rising Star της Euroleague: Σέρχιο Ντε Λαρέα 35%, Σαλιού Νιανγκ 15%
- Χρονιά Breakout: ΜακΚίνλεϊ Ράιτ 20%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%, Τζόρνταν Νουόρα 10%
- Καλύτερος πασέρ: Κώστας Σλούκας 25%, Φακούντο Καμπάτσο 25%
- Παίκτη της Euroleague που θα θέλατε να υπογράψετε: Κέντρικ Ναν 20%, Άλφα Ντιάλο 10%, Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ 10%, Έντι Ταβάρες 10%.
- Η πιο Fun To Watch ομάδα: Βαλένθια 50%
- Ομάδα που δεν νιώθεις άνετα όταν την αντιμετωπίζεις: Βαλένθια 35%, Μονακό 15%.
- Πιο εντυπωσιακός παίκτης: Κέντρικ Ναν 25%, Ναντίρ Ιφί 15%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%
- Καλύτερος αμυντικός: Άλφα Ντιάλο 30%, Έντι Ταβάρες 15%
- Καλύτερος σουτέρ: Αντρέας Ομπστ 50%
- Καλύτερος ηγέτης: Κώστας Σλούκας 40%
- Καλύτερος Clutch παίκτες: Κέντρικ Ναν 40%, Μάικ Τζέιμς 25%
- Καλύτερος προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ 45%
- MVP της χρονιάς έως τώρα: Ελάιτζα Μπράιαντ 30%, Σάσα Βεζένκοβ 20%, Κέντρικ Ναν 15%