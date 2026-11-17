Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σήμερα Τρίτη στη διαβολοβδομάδα της Euroleague στο PalaDozza της Μπολόνια με αντίπαλο τη Βίρτους για τη 12η αγωνιστική. Οι πράσινοι έχουν 8-3 και μοιράζονται την κορυφή με Ολυμπιακό, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, αλλά έρχονται από την εντός έδρας ήττα 76-74 από τους Καταλανούς.

Ακολουθεί το δεύτερο εκτός έδρας ματς της εβδομάδας, στο Κάουνας με τη Ζάλγκιρις την ερχόμενη Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

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