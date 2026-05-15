Ο Παναθηναϊκός ξέσπασε πάνω στη Μύκονο, την οποία νίκησε εύκολα με 99-75 για να κάνει το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών, για τα play-offs της Basket League.

Σε ένα παιχνίδι που πήρε το δρόμο του από το πρώτο δεκάλεπτο, οι πράσινοι κυριάρχησαν στις δύο πλευρές του παρκέ, σκόραραν 56 πόντους στο ημίχρονο και διαχειρίστηκαν με ευκολία τη μεγάλη διαφορά μέχρι και την ολοκλήρωση του αγώνα, απέναντι σε μία Μύκονο, που πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να «ματσάρει» την ποιότητα των γηπεδούχων.

