Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σκυθρωπός από τη Θεσσαλονίκη, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» και το κλίμα να γίνεται όλο και πιο βαρύ. Η ήττα από τον Άρη ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά απογοητευτικών εμφανίσεων της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, εντείνοντας την εσωστρέφεια στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Ο Αταμάν αποβλήθηκε ξανά φέτος, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του ντέρμπι στο Αλεξάνδρειο. Διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ που δεν καταλογίστηκε υπέρ του Χολμς, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε επιθετικά προς τον διαιτητή, με αποτέλεσμα να δεχθεί την αποβολή και να αποχωρήσει έξαλλος για τα αποδυτήρια, σε ένα στιγμιότυπο που αποτύπωσε εύγλωττα την ένταση και την κρίση που περνά η ομάδα.

