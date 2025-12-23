Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα στο Κάουνας (Novasports Prime) το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις, για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με κεκτημένη ταχύτητα από τις νίκες της κόντρα στη Φενέρ και τη Χάποελ, θα προσπαθήσει να φύγει με το ροζ φύλλο από την έδρα των Λιθουανών, που είναι μία αξιόμαχη ομάδα.

Το «τριφύλλι», παρότι έχει περάσει από αρκετά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας έχοντας ρεκόρ 11-6 και όπως είναι φυσικό θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ζαλγκίρις για να βρεθεί ακόμη ψηλότερα στον πίνακα.

Οι πράσινοι στο αποψινό ματς αγωνιζόνται χωρίς τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο αρχηγός της ομάδας, ταλαιπωρείται ξανά από ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, τις οποίες είχε αντιμετωπίσει και τις προηγούμενες ημέρες.

Εκτός του Σλούκα, νοκ-άουτ παραμένει ο Ματίας Λεσόρ, ενώ αντίθετα στην 12αδα συμπεριελήφθη ο Χολμς.

Με την άμυνα να είναι στο πρώτο δεκάλεπτο η «αχίλλειος πτέρνα» του ο Παναθηναϊκός στο 10′ είναι στο -9 (28-19), έχοντας δεχτεί 18 πόντους στο «ζωγραφιστό».

Την 12αδα του Παναθηναϊκού απαρτίζουν οι: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Το παιχνίδι διευθύνουν οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Τα δεκάλεπτα: 28-19