«Θα κινηθεί για τον Καλάθη η Ρεάλ, αν πάει στο ΝΒΑ ο Καμπάτσο»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα αυτιά του Φακούντο Καμπάτσο ηχούν... σειρήνες οι οποίες τον καλούν να πατήσει τα παρκέ του ΝΒΑ, καθώς φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Όπως αναφέρει το «Sports Rabbi» μέσω twitter σε περίπτωση που ο Αργεντινός γκαρντ μετακομίσει στις ΗΠΑ τότε η Ρεάλ Μαδρίτης θα κινηθεί για την αντικατάστασή του, με τον Νικ Καλάθη να αποτελεί τον μεγάλο στόχο της «βασίλισσας».



Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Should Facundo Campazzo head to the Spurs or the Mavericks, Real Madrid will be targeting Nick Calathes per source. https://t.co/0jAqRW2I5P