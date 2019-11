Ανακοίνωσε Πιτίνο μέχρι το 2021 ο Παναθηναϊκός!

To χρονικό μίας προαναγγελθείσης συμφωνίας ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα την πρόσληψη του Ρικ Πιτίνο.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Αμερικανός κόουτς, ο οποίος έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα, προκειμένου να αναλάβει για δεύτερη φορά την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών, υπέγραψε με το «τριφύλλι» συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Μάλιστα οι διοικούντες τους «πράσινους» παρουσίασαν τον έμπειρο τεχνικό με look... James Bond αλλάζοντας τον τίτλο της ταινίας του 1989, «Licence to Kill», σε «Licence to Rick».



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:



«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη του προπονητή Ρικ Πιτινο μέχρι το καλοκαίρι του 2021».