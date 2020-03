Το αποχαιρετιστήριο (;) μήνυμα του Πιτίνο για τον Παναθηναϊκό: «Σας αγαπώ, είστε οι καλύτεροι»

Ο Ρικ Πιτίνο έκανε μία ανάρτηση στο twitter, που μοιάζει με αποχαιρετισμό, εκφράζοντας μέσω αυτής την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό.

«Ευχαριστώ τον ιδιοκτήτη, το επιτελείο και τους παίκτες του Παναθηναϊκό. Δεν θα μπορούσα να αγαπήσω μια χώρα και μια ομάδα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Είστε οι καλύτεροι», έγραψε ο Αμερικανός κόουτς στο twitter.

Thank you @paobcgr owner, staff, and players. I can’t love a country and organization anymore. Thank you. You’re the best!