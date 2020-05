«Ενδιαφέρεται για τον Κότον ο Παναθηναϊκός»

Την περίπτωση του Μπράις Κότον εξετάζει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ιταλικό «Sportando», το «τριφύλλι», μαζί με τη Βιλερμπάν, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο 27χρονος άσος είναι απόφοιτος του Providence. Έκανε ένα πέρασμα από την Euroleague το 2016 με τη φανέλα της Εφές, αλλά στη συνέχεια μεταπήδησε στην Αυστραλία, όπου διέπρεψε με τα χρώματα των Perth Wildcats από το 2017 μέχρι το 2020, κατακτώντας τρεις φορές τον τίτλο και δύο φορές αυτόν του MVP της λίγκας (2018, 2020).

Ο Αμερικανός, που έχει ύψος 1.82, έχει περάσει από το NBA για λίγα ματς με τις φανέλες των Γιούτα Τζαζ, Φίνιξ Σανς και Μέμφις Γκρίζλις. Φέτος, με τους Wildcats στην Αυστραλία είχε κατά μέσο όρο 22,9 πόντους (39% 3π.), 4 ασίστ, 4,1 ριμπάουντ και 1,5 κλεψίματα.

Panathinaikos and Asvel are among the Euroleague teams showing immediate interest in Bryce Cotton after his opt out in Australia, I am told.