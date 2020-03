Eurohoops: «Πολύ δύσκολα θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ο Πιτίνο»

Σε δημοσίευμά του το Eurohoops επισημαίνει ότι οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού επεξεργάζονται ήδη την επόμενη μέρα για τον πάγκο της ομάδας, καθώς, όπως αναφέρει, ο Ρικ Πιτίνο δύσκολα θα κοουτσάρει ξανά τους «πράσινους».

Ο Αμερικανός τεχνικός βρίσκεται στη χώρα του και ήδη έχει υπογράψει συμβόλαιο με το πανεπιστήμιο Iona, για την επόμενη σεζόν, με τον ίδιο πάντως να έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του τόσο με το «τριφύλλι», όσο και με την Εθνική Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Eurohoops οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αναμένεται να χρίσουν υπηρεσιακό προπονητή τον Γιώργο Βόβορα όταν επανέλθουν στην αγωνιστική δράση οι ομάδες, ενώ εξετάζουν περιπτώσεις για τον πάγκο της ομάδας, εν όψει της νέας σεζόν.

Rick Pitino is not coming back through that door



| Eurohoops https://t.co/ctwUvINcbF