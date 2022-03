Euroleague: «Ο Παναθηναϊκός είναι σπίτι, οικογένεια, ζωή» - Το συγκινητικό αφιέρωμα σε Διαμαντίδη-Αλβέρτη

Αφιέρωμα σε δύο θρύλους του Παναθηναϊκού, αλλά και του ελληνικού μπάσκετ, Δημήτρη Διαμαντίδη και Φραγκίσκο Αλβέρτη, έκανε η Euroleague.

Οι πρώην άσσοι του «τριφυλλιού» μίλησαν στην κάμερα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό, θυμήθηκαν σπουδαίες στιγμές και μίλησαν για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Μεταξύ άλλων επισήμαναν πως «ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλά μπάσκετ, αλλά είναι οικογένεια, σπίτι και ζωή».

«Ακόμα παλεύουμε για την ομάδα αυτή. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά πάντα ονειρευόμαστε», ανέφερε ο Αλβέρτης, με τον Διαμαντίδη να τονίζει: «Είμαι ακόμα χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού του συλλόγου. Πάντα προσπαθώ να βοηθάω τους παίκτες, να τους μεταφέρουμε την εμπειρία μας».

Δείτε το αφιέρωμα της Euroleague:

Fragiskos Alvertis and Dimitris Diamantidis share their memories with @paobcgr 💯#EveryGameMatters pic.twitter.com/zetpFou6BJ