Το επικό τιτίβισμα της Euroleague για τη μεταγραφή Σλούκα στον Παναθηναϊκό: «Τόσο απρόσμενο που δεν μπορέσαμε να κάνουμε photoshop»!

Αίσθηση προκάλεσε η απόκτηση του Κώστα Σλούκα από τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» έκαναν το «κόλπο γκρόσο», ανακοινώνοντας για τρία χρόνια τον πρώην πλέον άσο του Ολυμπιακού, σε μία κίνηση που άφησε με το στόμα ανοιχτό όλη την μπασκετική... πιάτσα συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων της Euroleague, που δήλωσαν έκπληκτοι με τη «βόμβα μεγατόνων», που πυροδότησε το «τριφύλλι».

«Τόσο απρόσμενο που δεν κάναμε ούτε κάποιο photoshop με φανέλα του Παναθηναϊκού», ανέφερε αρχικά στο «τιτίβισμά» της, ποστάροντας μια φωτογραφία του Κώστα Σλούκα με τη φανέλα του Ολυμπιακού!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 33χρονος πλέι μέικερ ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Φενερμπαχτσέ, ωστόσο εν τέλει ο πρώην άσος των Πειραιωτών ενέδωσε στην πολιορκία των «πρασίνων», κι έτσι έγινε κάτοικος ΟΑΚΑ.

So unexpected, we could not photoshop a @paobcgr jersey 💣



Kostas Sloukas is now a Green ☘️ pic.twitter.com/ziDoxDUSJj