Η απάντηση του Χεζόνια στον δημοσιογράφο που τον… στέλνει στην Μπαρτσελόνα!

Σε ανάρτηση, με αφορμή την αναφορά Ισπανού δημοσιογράφου σε ραδιοφωνικό σταθμό της πατρίδας του, που έκανε λόγο περί επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα, προχώρησε ο Μάριο Χεζόνια.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος, Φρανθίσκο Χοσέ Ντελγάδο, του «Cadena Ser», ανέφερε ότι ο Χεζόνια είναι κοντά στην επιστροφή του στους «μπλαουγκράνα», καθώς o Κόρι Χίγκινς δεν έκανε αποδεκτή την πρόταση για μείωση των αποδοχών του κατά 10% και η αποχώρησή του είναι πιθανή, με προορισμό του την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο «Super Mario» λοιπόν τοποθετήθηκε, μέσω του Twitter, κάνοντας λόγο για προσωπικές απόψεις του δημοσιογράφου.

«Ο εκπληκτικός Πάκο από τη Μαδρίτη με τις προσωπικές του απόψεις. Αγαπάω αυτό το παιχνίδι. Επίσης ο Κόρι αξίζει 10% αύξηση στον μισθό του γι’ αυτά που τους έκανε. Και Πάκο, δεν έχω ατζέντη» ανέφερε στο τιτίβισμά του ο Χεζόνια.

Paco striking de Madrid. With opiniones personales. I love this game. Also, Cory deserves at least 10% INCREASED salary for what he did for them IMO. And Paco, I don’t have an agent 😁 https://t.co/KzJyZKkRF1