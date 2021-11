Μπέρδεψαν τον Παπαπέτρου με τον... Παπανδρέου!

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στην καθιερωμένη flash interview του ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπάγερν και τον Παναθηναϊκό «βαφτίστηκε»... Παπανδρέου.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος μπέρδεψε το όνομα του αρχηγού του «τριφυλλιού», προσφωνόντας τον... Ιωάννη Παπανδρέου, με τον διεθνή άσο να κολλάει προς στιγμήν, απαντώντας στη συνέχεια στην ερώτηση.

