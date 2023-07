«Κινείται για την απόκτηση του Μίροτιτς ο Παναθηναϊκός»

«Tρώγοντας ανοίγει η όρεξη» αναφέρει μία λαϊκή ρήση και απ' ότι φαίνεται η μεταγραφική όρεξη του Παναθηναϊκού έχει ανοίξει για τα καλά.

Αφού έκανε το «μπαμ» με την απόκτηση του Κώστα Σλούκα, το «τριφύλλι» θέλει να ενισχύσει την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν πυροδοτώντας νέα «βόμβα», με τον Νο 1 στόχο του Ολυμπιακού, Νίκολα Μίροτιτς για τη θέση του Βεζένκοφ.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Ισραήλ, η ομάδα του Αταμάν κινείται για την απόκτηση και του πολιτογραφημένου Ισπανού, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα, η οποία αναζητεί τρόπο για να το «σπάσει».

Στο κυνήγι του Μίροτιτς είναι και ο Ολυμπιακός αλλά και η Μονακό, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το… κόλπο γκρόσο, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ του.

I’m told Panathinaikos BC are gunning for extremely high end weaponry as they would love to see star PF Nikola Mirotic wearing the green uniform. Reminder that Monaco and Olympiacos are also after him.