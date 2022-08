Μπάσκετ: Αποχαιρέτησε τον Σαντ-Ρος ο Παναθηναϊκός

Παρελθόν αποτελεί και τυπικά για τον Παναθηναϊκό ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος.

Ο Κουβανός γκαρντ είχε ενημερωθεί από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του νέου τεχνικού Ντέγιαν Ράντονιτς και σήμερα (24/8) οι «πράσινοι» αποχαιρέτησαν και επισήμως τον 31χρονο παίκτη.

«Σε ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου» ανέφεραν οι «πράσινοι» σε ανάρτησή τους στο Twitter.

Thank you & good luck in your next chapter☘️🙏🏾#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/iBlYD32u6F