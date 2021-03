Μπρέι: «Θα επιστρέψω σύντομα και καλύτερος από ποτέ»

Ο Τι Τζέι Μπρέι στάθηκε άτυχος στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς υπέστη κάταγμα στο δεξί του χέρι και την Πέμπτη θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Αμερικανός άσος με μήνυμά του στα social media ευχαρίστηκε τον κόσμο για τη συμπαράστασή του, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει σύντομα και καλύτερος από ποτέ.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Η πιο τρελή σεζόν συνεχίζεται... έσπασα το χέρι μου σήμερα στην προπόνηση. Θα επιστρέψω σύντομα και καλύτερος από ποτέ! Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που νιώθω ήδη».

The craziest season continues... broke my hand today at practice. I'll be back soon and better than ever! Thanks for all the love and support I'm already feeling. ☘️☘️☘️ https://t.co/AIP9a5UbrR